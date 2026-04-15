Эрдоган инициирует продление перемирия между США и Ираном

АНКАРА, 15 апр - РИА Новости. Турция выступает с инициативами для продолжения прекращения огня между США и Ираном, необходимо использовать окно возможностей, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Со сжатыми кулаками переговоры невозможны. Нельзя позволить, чтобы вместо слов снова заговорило оружие. Открывшееся с перемирием окно возможностей должно быть использовано", — добавил турецкий лидер.