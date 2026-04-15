Эрдоган инициирует продление перемирия между США и Ираном - РИА Новости, 15.04.2026
13:20 15.04.2026 (обновлено: 13:33 15.04.2026)
Эрдоган: Турция инициирует продолжение прекращения огня между США и Ираном

АНКАРА, 15 апр - РИА Новости. Турция выступает с инициативами для продолжения прекращения огня между США и Ираном, необходимо использовать окно возможностей, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы прилагаем необходимые усилия и выступаем с инициативами для снижения напряженности, продления режима прекращения огня и продолжения переговоров", - заявил Эрдоган, выступая в среду перед однопартийцами в парламенте.
"Со сжатыми кулаками переговоры невозможны. Нельзя позволить, чтобы вместо слов снова заговорило оружие. Открывшееся с перемирием окно возможностей должно быть использовано", — добавил турецкий лидер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
