ПЕКИН, 15 апр — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров во время визита в Китай раскрыл, чего Россия ждет от США на Ближнем Востоке, оценил недавние контакты Москвы и Вашингтона и рассказал о новом военном блоке Запада с участием Украины. Основные тезисы — в материале РИА Новости.
Кризисный узел Ближнего Востока
- События, происходящие в этом регионе, — очевидный кризисный узел, который непросто развязать и нельзя разрубить.
- Страны Ближнего Востока понимают: Иран не стал бы наносить удары по американским военным объектам на их территории, если бы на него не напали.
- Россия надеется, что США будут реалистами и прекратят агрессию, от которой больше всего страдают их же союзники.
- Иран имеет неотъемлемое право на мирный атом, и Москва готова способствовать решению этого вопроса, будь то переработка высокообогащенного урана в топливо или его частичная передача России.
Без иллюзий
- Отношения России и США не заморожены, контакты между странами идут на разных уровнях.
- При этом у Москвы нет иллюзий о реальных целях Соединенных Штатов, заявляющих, что теперь они руководствуются национальными интересами.
- Россия заинтересована в возобновлении инвестиционного сотрудничества на равных, в том числе и с американскими компаниями.
Осиновый кол США
- Соединенные Штаты продвигают милитаризацию Европы, чтобы переложить на нее ответственность за собственную безопасность и конфликт на Украине.
- Все это направлено на создание военного блока, где киевскому режиму отводят главную роль в защите от России.
- Москва продолжает придерживаться договоренностей, достигнутых на Аляске, однако их блокирует европейская элита.
- ЕС рискует попасть на энергетический осиновый кол США, полностью отказавшись от российских углеводородов.
Непоколебимы перед бурями
- Россия и Китай выполняют роль стабилизатора международных отношений и остаются непоколебимы перед ветром любых бурь.
- У стран есть все, чтобы не зависеть от агрессивных авантюр, подобных происходящему на Ближнем Востоке.
- Россия может восполнить недостаток энергоресурсов, возникший у КНР из-за событий в этом регионе.
- Визит Владимира Путина в Китай ожидается в первой половине года.