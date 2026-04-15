Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о будущем Ближнего Востока и планах Запада на Украину
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:30 15.04.2026 (обновлено: 10:12 15.04.2026)

Лавров рассказал о будущем Ближнего Востока и планах Запада на Украину

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 15 апр — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров во время визита в Китай раскрыл, чего Россия ждет от США на Ближнем Востоке, оценил недавние контакты Москвы и Вашингтона и рассказал о новом военном блоке Запада с участием Украины. Основные тезисы — в материале РИА Новости.

Кризисный узел Ближнего Востока

  • События, происходящие в этом регионе, — очевидный кризисный узел, который непросто развязать и нельзя разрубить.
  • Страны Ближнего Востока понимают: Иран не стал бы наносить удары по американским военным объектам на их территории, если бы на него не напали.
  • Россия надеется, что США будут реалистами и прекратят агрессию, от которой больше всего страдают их же союзники.
  • Иран имеет неотъемлемое право на мирный атом, и Москва готова способствовать решению этого вопроса, будь то переработка высокообогащенного урана в топливо или его частичная передача России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
"Когда денег недостаточно": США взяли заложников в войне с Ираном
Вчера, 08:00

Без иллюзий

  • Отношения России и США не заморожены, контакты между странами идут на разных уровнях.
  • При этом у Москвы нет иллюзий о реальных целях Соединенных Штатов, заявляющих, что теперь они руководствуются национальными интересами.
  • Россия заинтересована в возобновлении инвестиционного сотрудничества на равных, в том числе и с американскими компаниями.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Песков: США не следует увязывать сотрудничество с Россией с темой Украины
14 апреля, 12:40

Осиновый кол США

  • Соединенные Штаты продвигают милитаризацию Европы, чтобы переложить на нее ответственность за собственную безопасность и конфликт на Украине.
  • Все это направлено на создание военного блока, где киевскому режиму отводят главную роль в защите от России.
  • Москва продолжает придерживаться договоренностей, достигнутых на Аляске, однако их блокирует европейская элита.
  • ЕС рискует попасть на энергетический осиновый кол США, полностью отказавшись от российских углеводородов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Европа на пути ядерной эскалации
4 апреля, 08:00

Непоколебимы перед бурями

  • Россия и Китай выполняют роль стабилизатора международных отношений и остаются непоколебимы перед ветром любых бурь.
  • У стран есть все, чтобы не зависеть от агрессивных авантюр, подобных происходящему на Ближнем Востоке.
  • Россия может восполнить недостаток энергоресурсов, возникший у КНР из-за событий в этом регионе.
  • Визит Владимира Путина в Китай ожидается в первой половине года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Вашингтон проигрывает войну, которая еще не началась
Вчера, 08:00
 
В миреСергей ЛавровСи ЦзиньпинКитайРоссияПекинВладимир ПутинМАГАТЭЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против ИранаООНБлижний ВостокУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала