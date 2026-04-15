В НХЛ ответили на вопрос о выводе из обращения номера Овечкина
16:18 15.04.2026
В НХЛ ответили на вопрос о выводе из обращения номера Овечкина

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Андрей Сенченко. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйл, отвечая на вопрос о возможности вывода из обращения восьмого игрового номера российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина во всей лиге, заявил РИА Новости, что перед принятием такого решения ожидает узнать от россиянина, каким будет его карьерное будущее.
В ночь на среду "Вашингтон" на выезде обыграл "Коламбус Блю Джекетс" в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1. Овечкин отметился результативной передачей. "Столичные" не смогли выйти в плей-офф сезона-2025/26, который стал для Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с "Вашингтоном". После встречи россиянин выразил надежду на то, что это была не последняя игра для него в составе клуба.
"Я не собираюсь строить предположения о том, что может произойти. Давайте сначала дадим Алексу принять решение", - сказал Дэйли.
Александру Овечкину 40 лет. Ранее форвард "Кэпиталз" заявил, что примет летом после окончания сезона решение о том, продолжит ли он карьеру. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
