В НХЛ ответили на вопрос о выводе из обращения номера Овечкина

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Андрей Сенченко. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйл, отвечая на вопрос о возможности вывода из обращения восьмого игрового номера российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина во всей лиге, заявил РИА Новости, что перед принятием такого решения ожидает узнать от россиянина, каким будет его карьерное будущее.