Овечкин назвал дату приезда в Россию - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:48 15.04.2026 (обновлено: 12:22 15.04.2026)
Овечкин назвал дату приезда в Россию

Овечкин сообщил, что в мае вернется в Россию из США

Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Александр Овечкин. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что вернется в Россию в мае.
В ночь на среду "Вашингтон" на выезде обыграл "Коламбус Блю Джекетс" в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1. Овечкин отметился результативной передачей. "Столичные" не смогли выйти в плей-офф сезона-2025/26, который стал для Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с "Вашингтоном". После встречи россиянин выразил надежду на то, что это была не последняя игра для него в составе клуба.
"Овечкин сказал, что останется в Вашингтоне на ближайшее время и, вероятно, улетит домой в мае. Затем, после подведения командой итогов сезона, он обсудит дальнейшие планы о продолжении карьеры с сотрудниками, руководством клуба и со своей семьей", — сообщила журналистка Сэмми Силбер в соцсети Х.
По итогам регулярного сезона-2025/26 40-летний Овечкин стал лучшим снайпером команды. В 82 матчах чемпионата он забросил 32 шайбы.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
