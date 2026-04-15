Овечкин назвал дату приезда в Россию

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что вернется в Россию в мае.
В ночь на среду "Вашингтон" на выезде обыграл "Коламбус Блю Джекетс" в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1. Овечкин отметился результативной передачей. "Столичные" не смогли выйти в плей-офф сезона-2025/26, который стал для Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с "Вашингтоном". После встречи россиянин выразил надежду на то, что это была не последняя игра для него в составе клуба.
"Овечкин сказал, что останется в Вашингтоне на ближайшее время и, вероятно, улетит домой в мае. Затем, после подведения командой итогов сезона, он обсудит дальнейшие планы о продолжении карьеры с сотрудниками, руководством клуба и со своей семьей", — сообщила журналистка Сэмми Силбер в соцсети Х.
По итогам регулярного сезона-2025/26 40-летний Овечкин стал лучшим снайпером команды. В 82 матчах чемпионата он забросил 32 шайбы.