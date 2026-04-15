Онищенко прокомментировал новый случай заболевания оспой обезьян

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко назвал тревожным сигналом новый случай заболевания оспой обезьян.
В понедельник еще один пациент с подтвержденной оспой обезьян был госпитализирован в Домодедовскую больницу в Подмосковье, сейчас в медучреждении проходят лечение два человека.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.