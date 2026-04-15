14:04 15.04.2026
Онищенко прокомментировал новый случай заболевания оспой обезьян

© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко назвал тревожным сигналом новый случай заболевания оспой обезьян.
В понедельник еще один пациент с подтвержденной оспой обезьян был госпитализирован в Домодедовскую больницу в Подмосковье, сейчас в медучреждении проходят лечение два человека.
"Я уверен, что заразившегося сейчас вылечат, потому что летальность невысокая. Но подчеркну, это тревожный сигнал для нас. Обезьянья оспа, этот "двоюродный брат" натуральной, в конечном итоге может мутировать", - сказал Онищенко в беседе с aif.ru.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
