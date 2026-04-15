Россия сформирует делегацию для участия в конгрессе ООН по правосудию

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о формировании делегации России для участия в работе XV Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, ее возглавит замглавы МВД Игорь Зубов.