Рейтинг@Mail.ru
Россия сформирует делегацию для участия в конгрессе ООН по правосудию - РИА Новости, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 15.04.2026 (обновлено: 21:41 15.04.2026)
Россия сформирует делегацию для участия в конгрессе ООН по уголовному правосудию

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о формировании делегации России для участия в работе XV Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, ее возглавит замглавы МВД Игорь Зубов.
"Сформировать делегацию Российской Федерации для участия в работе XV Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию и утвердить ее состав", - говорится в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.
Делегацию возглавит замглавы МВД РФ Игорь Зубов.
"МВД России по согласованию с МИДом России утвердить указания делегации Российской Федерации", - добавляется в распоряжении.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Россия, Индия и КНР должны помочь ООН восстановить свою роль, заявил Песков
Вчера, 19:28
 
РоссияИгорь ЗубовМихаил МишустинООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала