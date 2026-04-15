Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг допустил развал НАТО через десять лет - РИА Новости, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 15.04.2026 (обновлено: 10:40 15.04.2026)
Столтенберг: не факт, что НАТО еще будет существовать через десять лет

© AP Photo / Matt RourkeЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
© AP Photo / Matt Rourke
Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министр финансов Норвегии и экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что НАТО необязательно будет всегда и не факт, что альянс еще будет существовать через десять лет.
"Не факт, что НАТО будет всегда. НАТО необязательно сохранится через ближайшие десять лет", - заявил Столтенберг в интервью датскому телеканалу TV2.
Он напоминает, что президент США Дональд Трамп угрожал выйти из НАТО еще во времена своего первого срока у власти в 2018 году. Тогда США все-таки остались в альянсе, однако необязательно так будет и в этот раз.
"Никто не может с уверенностью сказать, насколько это (выход США из НАТО - ред.) вероятно. Но когда такого рода заявления делает американский президент, надо относиться к ним серьезно", - отметил Столтенберг.
Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы ее не оказывать.
В миреСШАНорвегияВашингтон (штат)Йенс СтолтенбергДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала