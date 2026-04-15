Столтенберг допустил развал НАТО через десять лет

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министр финансов Норвегии и экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что НАТО необязательно будет всегда и не факт, что альянс еще будет существовать через десять лет.
"Не факт, что НАТО будет всегда. НАТО необязательно сохранится через ближайшие десять лет", - заявил Столтенберг в интервью датскому телеканалу TV2.
Он напоминает, что президент США Дональд Трамп угрожал выйти из НАТО еще во времена своего первого срока у власти в 2018 году. Тогда США все-таки остались в альянсе, однако необязательно так будет и в этот раз.
"Никто не может с уверенностью сказать, насколько это (выход США из НАТО - ред.) вероятно. Но когда такого рода заявления делает американский президент, надо относиться к ним серьезно", - отметил Столтенберг.
Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы ее не оказывать.