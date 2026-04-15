"Странно слышать": Мостовой ответил на слова Мазепина о российском футболе - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
11:33 15.04.2026 (обновлено: 12:21 15.04.2026)
"Странно слышать": Мостовой ответил на слова Мазепина о российском футболе

Мостовой заявил, что ему странно слышать рассуждения Мазепина о футболе

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что ему странно слышать рассуждения о футболе от президента Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрия Мазепина.
Ранее Мазепин раскритиковал сборную России по футболу в интервью "Чемпионату". Глава ФВВСР заявил, что уволил бы всех игроков по итогам товарищеского матча с Мали (0:0).
"Вообще странно слышать про футбол от президента водных видов спорта. Возможно, его как болельщика кто-то, конечно, спросил. Этим футбол и отличается: всем хочется его пообсуждать и все в нем разбираются. Или он просто даже не смотрел матч, а узнал только результат. Что вероятно, так как сейчас в нашей сборной как раз полно молодых игроков, да практически все", - сказал Мостовой.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
"Рождение гиганта": французские СМИ восхитились Сафоновым после матча ЛЧ
Вчера, 10:18
 
