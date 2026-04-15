Минспорт обсудит новый лимит на легионеров с РФС, РПЛ и клубами 24 апреля - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
18:00 15.04.2026 (обновлено: 18:01 15.04.2026)
Минспорт обсудит новый лимит на легионеров с РФС, РПЛ и клубами 24 апреля

Дегтярев обсудит лимит на легионеров с РФС, РПЛ и клубами 24 апреля

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил РИА Новости, что ведомство пригласило руководителей Российского футбольного союза (РФС), Российской премьер-лиги (РПЛ) и клубов лиги на встречу, посвященную развитию футбола.
Встреча должна пройти 24 апреля.
"Мы регулярно проводим встречи с руководством федераций по видам спорта и других спортивных организаций. Руководство РФС, РПЛ и клубов, входящих в лигу, мы пригласили в Минспорт 24 апреля. Встреча будет посвящена тому, как далее развивать и совершенствовать наш главный национальный турнир по футболу и в целом этот вид спорта", - сказал Дегтярев, отвечая на вопрос РИА Новости о том, состоится ли встреча с представителями клубов РПЛ по вопросу изменения лимита на легионеров.
Согласно подготовленному Минспортом проекту приказа, в сезоне-2026/27 команды РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле - не более семи. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них.
