В Минске пройдет заседание президиумов академий наук Белоруссии и России
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
17:23 15.04.2026
В Минске пройдет заседание президиумов академий наук Белоруссии и России

Заседание президиумов академий наук Белоруссии и РФ пройдет 15 мая в Минске

© Фото : Национальная академия наук Беларуси/TelegramЗаседание Межакадемического совета по перспективным направлениям развития Союзного государства, проходящее под председательством первого заместителя председателя президиума НАН Беларуси Виталия Залесского и вице-президента РАН Владислава Панченко
МИНСК, 15 апр - РИА Новости. Совместное заседание президиумов академий наук Белоруссии и России пройдет 15 мая в Минске, сообщила белорусская Национальная академии наук в своем Telegram-канале.
"В Минске 15 мая состоится совместное заседание президиумов Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук. Такое решение принято сегодня на заседании Межакадемического совета по перспективным направлениям развития Союзного государства, которое прошло под председательством первого заместителя председателя президиума НАН Беларуси Виталия Залесского и вице-президента РАН Владислава Панченко", - говорится в сообщении.
На совместном заседании планируется рассмотреть ряд вопросов, в том числе новый состав Межакадемсовета, а также обсудить перспективы развития микроэлектроники, робототехники и ИИ, биотехнологий и другие, сообщила академия.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"Без амбиций и понтов". Лукашенко обратился с призывом к белорусским ученым
21 ноября 2025, 12:27
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияМинскРоссияРоссийская академия наук
 
 
