В Минске пройдет заседание президиумов академий наук Белоруссии и России

Заседание Межакадемического совета по перспективным направлениям развития Союзного государства, проходящее под председательством первого заместителя председателя президиума НАН Беларуси Виталия Залесского и вице-президента РАН Владислава Панченко

МИНСК, 15 апр - РИА Новости. Совместное заседание президиумов академий наук Белоруссии и России пройдет 15 мая в Минске, сообщила белорусская Национальная академии наук в своем Telegram-канале.

"В Минске 15 мая состоится совместное заседание президиумов Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук. Такое решение принято сегодня на заседании Межакадемического совета по перспективным направлениям развития Союзного государства, которое прошло под председательством первого заместителя председателя президиума НАН Беларуси Виталия Залесского и вице-президента РАН Владислава Панченко", - говорится в сообщении.