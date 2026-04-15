В Минске пройдет заседание президиумов академий наук Белоруссии и России

МИНСК, 15 апр - РИА Новости. Совместное заседание президиумов академий наук Белоруссии и России пройдет 15 мая в Минске, сообщила белорусская Национальная академии наук в своем Telegram-канале.
"В Минске 15 мая состоится совместное заседание президиумов Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук. Такое решение принято сегодня на заседании Межакадемического совета по перспективным направлениям развития Союзного государства, которое прошло под председательством первого заместителя председателя президиума НАН Беларуси Виталия Залесского и вице-президента РАН Владислава Панченко", - говорится в сообщении.
На совместном заседании планируется рассмотреть ряд вопросов, в том числе новый состав Межакадемсовета, а также обсудить перспективы развития микроэлектроники, робототехники и ИИ, биотехнологий и другие, сообщила академия.
