Мичкова признали второй звездой игрового дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
08:51 15.04.2026 (обновлено: 08:56 15.04.2026)
Мичкова признали второй звездой игрового дня в НХЛ

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте соревнований.
В ночь на среду по московскому времени "Филадельфия" на своем льду обыграла "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2. Мичков забил гол и записал на свой счет две результативные передачи.
Первой звездой дня стал американский форвард "Сент-Луиса" Джимми Снаггеруд, который впервые в карьере набрал четыре очка в одном матче, забросив две шайбы и столько же раз ассистировав во встрече с "Питтсбург Пингвинз" (7:5).
Третьей звездой признан американский вратарь "Бостон Брюинз" Джереми Свэйман, он оформил шатаут из 21 броска в матче чемпионата против "Нью-Джерси Девилз" (4:0).
