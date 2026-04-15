Мазепин рассказал, когда Россия сможет принять ЧМ по водным видам спорта - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
09:04 15.04.2026
Мазепин рассказал, когда Россия сможет принять ЧМ по водным видам спорта

Мазепин считает, что Россия сможет принять ЧМ по водным видам спорта в 2031 году

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил РИА Новости, что в ближайшие пять лет страна сможет претендовать на проведение чемпионатов мира и Европы.
В понедельник бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) объявило о снятии ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство. После этого Мазепин заявил журналистам, что теперь страна сможет претендовать на проведение крупных международных турниров.
«
"Чемпионат Европы 2028 года может быть доступен для России. Также для нас может быть доступен чемпионат мира 2031 года, если у нас будет инфраструктура и комиссары от World Aquatics приедут и примут ее", - сказал Мазепин, отвечая на вопрос, в какие сроки Россия может принять крупные международные турниры.
14 апреля в World Aquatics заявили РИА Новости, что "вопрос о проведении какого-либо конкретного мероприятия в России не обсуждался".
Ранее чемпионат мира по водным видам спорта уже проводился в России. Казань принимала соревнования в 2015 году.
