Доктор наук рассказал о вреде для здоровья от частого употребления мата

БИШКЕК, 15 апр - РИА Новости. Частое употребление матерных слов негативно сказывается на здоровье человека, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился профессор, доктор медицинских наук Киргизии Турат Касымбеков.

"Чистая речь - она как чистая вода. Есть люди, которые матерятся просто так. Для связки слов в предложениях. Вроде нормально беседуют, а речь наполнена тяжелыми, матерными, гнилыми словами. И это означает, на мой взгляд, что это мусор в голове", - заявил профессор РИА Новости.

Мусор в голове и мусор в языке приводят к тому, что человек отходит от законов природы и встает на путь саморазрушения, считает профессор. По словам врача, использование мата провоцирует в организме большой выброс энергии. И если ее правильно не использовать, она становится негативной, идет во вред.

"Мы победили, может быть, во многих войнах, благодаря крепкому словцу. БЧК (Большой Чуйский канал, - ред.) построили, ДнепроГЭС построили. И когда были те условия работы, те условия жизни, когда было необходимо мобилизовать свои силы, вот там эта сила давала огромную энергию. А когда в повседневности мы пытаемся вставлять речь какие-то непечатные слова, они тоже требуют огромную силу, но уже разрушительную", - считает профессор.

Касымбеков подчеркнул, что есть медицинские исследования, доказывающие, что ругающийся матом человек больше болеет, хуже выздоравливает, меньше живет.