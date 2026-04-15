Лукашенко ввел штрафы за пропаганду нетрадиционных отношений и смены пола

МИНСК, 15 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который, в частности, вводит штрафы за пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии, смены пола и бездетности, сообщила пресс-служба главы государства.

« "Президент БеларусиАлександр Лукашенко подписал Закон "Об изменении кодексов по вопросам административный ответственности". Это первая масштабная корректировка данных кодексов с момента их принятия в 2021 году", - говорится в сообщении.

Отдельный блок посвящен защите традиционных ценностей.

« "Вводится ответственность за пропаганду гомосексуальных отношений, смены пола, педофилии и бездетности в виде штрафа в размере до 900 (белорусских - ред.) рублей (примерно 24 тысячи российских рублей - ред.), а при совершении в отношении несовершеннолетнего - до 1350 рублей (примерно 36 тысяч российских рублей - ред.) или административного ареста", - сообщила пресс-служба.

Согласно сообщению, предусматриваются меры административного воздействия за ряд новых правонарушений: незаконные операции с цифровыми знаками (токенами), нарушение требований к охвату территорий услугами сотовой связи и их качеству, несоблюдение порядка приобретения служебных легковых автомобилей.

Закон также усиливает профилактику правонарушений среди подростков. Прописана отдельная глава, регулирующая порядок применения мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних.

Расширены основания для освобождения от ответственности. Например, при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, или исправлении ошибок в статистических документах.

Сделаны дополнительные шаги в сторону дебюрократизации административного процесса. Теперь жалобу на действие должностных лиц, ведущих процесс, можно будет подать в электронном виде. Некоторые дела можно будет рассматривать без личного присутствия гражданина, когда он письменно ходатайствует об этом.