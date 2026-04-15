Россиянки потеряли шансы выиграть шахматный турнир претенденток

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина потеряли шансы на победу в шахматном турнире претенденток, который проходит на Кипре.

Заключительный тур проходит в среду. Бибисара Асаубаева из Казахстана, делившая лидерство с Рамешбабу Вайшали из Индии, сыграла вничью с еще одной представительницей Индии - Дивьей Дешмукх.