Россиянки потеряли шансы выиграть шахматный турнир претенденток

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина потеряли шансы на победу в шахматном турнире претенденток, который проходит на Кипре.
Заключительный тур проходит в среду. Бибисара Асаубаева из Казахстана, делившая лидерство с Рамешбабу Вайшали из Индии, сыграла вничью с еще одной представительницей Индии - Дивьей Дешмукх.
На счету Асаубаевой стало 8 очков, она стала недосягаемой для Лагно и Горячкиной, на счету которых перед заключительным туром было по 6,5 балла.
Турнир претенденток с участием восьми шахматисток проходит в два круга с 29 марта по 15 апреля. Победительница сыграет матч за шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.