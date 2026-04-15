"Каролина" отменила возвращение Кочеткова из-за проблем с регламентом

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вернувшийся в расположение "Каролины Харрикейнз" российский вратарь Петр Кочетков не примет участия в заключительной игре регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Айлендерс", как это было анонсировано ранее, из-за проблем, связанных с регламентом, сообщается на странице пресс-службы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.

10 апреля "Каролина" перевела Кочеткова в "Чикаго Вулвз", который выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ), для восстановления игровой формы. В конце декабря стало известно, что Кочетков перенесет операцию в связи с травмой нижней части тела, в апреле вратарь вернулся к тренировкам на льду. 14 апреля "Харрикейнз" вызвали россиянина из фарм-клуба.