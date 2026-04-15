"Каролина" отменила возвращение Кочеткова из-за проблем с регламентом - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
01:54 15.04.2026
"Каролина" отменила возвращение Кочеткова из-за проблем с регламентом

Кочетков не сыграет в последнем матче "Каролины" в регулярном чемпионате НХЛ

© Фото : Пресс-служба "Каролины"Вратарь "Каролины" Петр Кочетков
Вратарь Каролины Петр Кочетков
© Фото : Пресс-служба "Каролины"
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вернувшийся в расположение "Каролины Харрикейнз" российский вратарь Петр Кочетков не примет участия в заключительной игре регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Айлендерс", как это было анонсировано ранее, из-за проблем, связанных с регламентом, сообщается на странице пресс-службы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.
При этом подчеркивается, что Кочетков выведен из списка травмированных и сможет принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли.
Встреча состоится в Нью-Йорке в ночь на среду, российский вратарь в экипировке принял участие в раскатке, прежде чем узнал об отмене своего возвращения на лед. В последний раз Кочетков сыграл за "Каролину" 20 декабря в матче против клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг". Во вторник главный тренер "Харрикейнз" Роб Бриндамор подтвердил, что россиянин примет участие в игре против "Айлендерс".
10 апреля "Каролина" перевела Кочеткова в "Чикаго Вулвз", который выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ), для восстановления игровой формы. В конце декабря стало известно, что Кочетков перенесет операцию в связи с травмой нижней части тела, в апреле вратарь вернулся к тренировкам на льду. 14 апреля "Харрикейнз" вызвали россиянина из фарм-клуба.
На драфте НХЛ 2019 года Кочетков был выбран "Каролиной" во втором раунде под общим 36-м номером. Вратарь выступает за клуб с 2022 года и провел в его составе 125 матчей, отразив 90,5% бросков и 11 раз сыграв на ноль. В текущем сезоне он сыграл в составе команды девять матчей, одержав шесть побед при одном шатауте.
