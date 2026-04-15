Кочетков сыграет в воротах "Каролины" в НХЛ впервые с декабря

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский вратарь Петр Кочетков сыграет за "Каролину Харрикейнз" в заключительном матче команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Айлендерс", подтвердил главный тренер команды Род Бриндамор.

"Петр Кочетков вернулся после травмы! Перед матчем Род Бриндамор подтвердил, что 26-летний вратарь выйдет в стартовом составе "Каролины" против "Айлендерс", - сообщил журналист Уолт Рафф в соцсети X.

10 апреля "Каролина" перевела Кочеткова в "Чикаго Вулвз", который выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ), для восстановления игровой формы. В конце декабря стало известно, что Кочетков перенесет операцию в связи с травмой нижней части тела, в апреле вратарь вернулся к тренировкам на льду. 14 апреля "Харрикейнз" вызвали россиянина из фарм-клуба.