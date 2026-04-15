Си Цзиньпин заявил о необходимости совместной работы в ШОС и БРИКС

ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. РФ и КНР должны тесно сотрудничать в рамках ШОС, БРИКС и других организаций для содействия развитию более справедливого миропорядка, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин не встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
"(РФ и КНР - ред.) должны вести тесную координацию и сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других организаций для содействия развитию более справедливого и рационального международного порядка", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.