Россия и Китай должны доверять друг другу, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. РФ и КНР должны доверять друг другу, оказывать взаимную поддержку и развиваться вместе, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин не встрече с министром иностранных дел КНР Сергеем Лавровым.
"Обе стороны должны доверять друг другу, оказывать взаимную поддержку и стремиться к общему развитию", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он отметил, что обе стороны должны приложить все усилия для реализации важных договоренностей, достигнутых между ним и президентом РФ Владимиром Путиным.