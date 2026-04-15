Россия и Китай должны защищать свои законные интересы, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 15.04.2026
07:28 15.04.2026 (обновлено: 07:42 15.04.2026)
Россия и Китай должны защищать свои законные интересы, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. РФ и КНР должны посредством более тесного и эффективного стратегического сотрудничества твердо защищать законные интересы обеих стран, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин не встрече с министром иностранных дел КНР Сергеем Лавровым.
"Китай и Россия должны посредством более тесного и эффективного стратегического сотрудничества решительно защищать законные интересы обеих стран", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он также заявил о необходимости для двух стран поддерживать единство глобального Юга, демонстрировать ответственность крупных государств и постоянных членов Совета Безопасности ООН.
