Россия и Китай должны укреплять взаимодействие, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. РФ и КНР должны укреплять многостороннее сотрудничество, отстаивать многосторонность, вместе работать над укреплением авторитета ООН, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
"Мы должны укреплять многостороннее сотрудничество, решительно отстаивать и практиковать многосторонность, совместно работать над укреплением авторитета и жизнеспособности ООН", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
"Стороны должны укреплять стратегическое взаимодействие и вести более тесную дипломатическую координацию, чтобы способствовать выведению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая на более высокий уровень", - заявил Си Цзиньпин.
Он также добавил, что Россия и Китай должны в полной мере использовать свои добрососедские и взаимодополняющие преимущества, углублять всестороннее сотрудничество и повышать устойчивость развития.