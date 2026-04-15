Россия и Китай должны укреплять взаимодействие, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. РФ и КНР должны укреплять многостороннее сотрудничество, отстаивать многосторонность, вместе работать над укреплением авторитета ООН, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Он также добавил, что Россия и Китай должны в полной мере использовать свои добрососедские и взаимодополняющие преимущества, углублять всестороннее сотрудничество и повышать устойчивость развития.