Петров и Штыль завоевали золото чемпионата России в каноэ-двойках - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
10:36 15.04.2026
Петров и Штыль завоевали золото чемпионата России в каноэ-двойках

© Фото : Пресс-служба Федерации каноэ России
Иван Штыль и Захар Петров
Иван Штыль и Захар Петров. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Захар Петров и Иван Штыль победили в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м на чемпионате России в Краснодаре.
Петров и Штыль преодолели дистанцию 500 метров за 1 минуту 37,817 секунды. Вторыми стали Матвей Арсенов и Алексей Коровашков (1.39,990), третье место заняли Сергей Свинарев и Александр Боц (1.40,297).
Среди женщин в соревновании каноэ-двоек победу одержали Полина Белова (Пряхина) и Анастасия Лухнева (1.59,372), второе место заняли Мария Харитонова и Дарья Фоминская (1.59,595), третьими стали Олеся Ромасенко и Дарья Харченко (2.01,430).
В соревновании байдарок-двоек на дистанции 500 метров у мужчин первенствовали Георгий Ваняшов и Артем Коровин (1.30,879), вторыми стали Владислав Литовка и Дмитрий Буянов (1.31,629). Третье место заняли Иван Епишин и Василий Погребан (1.31,829).
В аналогичном соревновании у женщин победу одержали Ксения Луканцева и Анастасия Долгова (1.43,066), вторыми стали Елена Миронченко и Мария Кузьменко (1.45,171), третье место заняли Анастасия Панченко и Анастасия Скрябина (Иванова) - 1.45,521.
