Исследование показало, сколько россиян планируют отдых за границей в мае

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Чуть больше трети россиян, планирующих путешествия на предстоящие майские праздники, поедет за рубеж, остальные - свыше 60% - будут отдыхать в России, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

"Распределение спроса между внутренним и выездным туризмом в 2026 году в точности повторяет показатели 2025 года: 64% отельных заказов приходится на Россию , а 36% туристов отправятся за рубеж", - выяснили в сервисе, проанализировав данные бронирований отелей на период с 1 по 11 мая 2026 года и сравнив их с аналогичным периодом прошлого года.

По данным аналитиков, несмотря на то, что в этом году меньше выходных дней, за границей россияне планируют отдыхать дольше. Так, средний срок бронирования в заграничных отелях вырос до 3,3 дня, в то время как в 2025 году - 3,1 дня. Средняя цена суток осталась на уровне прошлого года и составила 19,4 тысячи рублей.

Япония, Китай, Белоруссия и Италия. В топ-5 популярных стран по доле бронирований вошли Турция

Интерес российских туристов к поездкам по стране остается высоким. В этом году по России путешественники планируют отправиться в более короткие поездки и выбирают варианты размещения со средней стоимостью суточного проживания в 10,5 тысяч рублей.

"Срок бронирования в отелях в среднем составляет 2,2 дня (против 2,5 дней в 2025 году)", - рассказали в сервисе.