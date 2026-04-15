Исследование показало, сколько россиян планируют отдых за границей в мае
Коллаж самолет Туризм
09:41 15.04.2026
Исследование показало, сколько россиян планируют отдых за границей в мае

Треть россиян, планирующих путешествия на майские праздники, поедет за рубеж

Пассажиры с чемоданами в международном аэропорту Казань
Пассажиры с чемоданами в международном аэропорту Казань
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Пассажиры с чемоданами в международном аэропорту Казань. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Чуть больше трети россиян, планирующих путешествия на предстоящие майские праздники, поедет за рубеж, остальные - свыше 60% - будут отдыхать в России, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
"Распределение спроса между внутренним и выездным туризмом в 2026 году в точности повторяет показатели 2025 года: 64% отельных заказов приходится на Россию, а 36% туристов отправятся за рубеж", - выяснили в сервисе, проанализировав данные бронирований отелей на период с 1 по 11 мая 2026 года и сравнив их с аналогичным периодом прошлого года.
По данным аналитиков, несмотря на то, что в этом году меньше выходных дней, за границей россияне планируют отдыхать дольше. Так, средний срок бронирования в заграничных отелях вырос до 3,3 дня, в то время как в 2025 году - 3,1 дня. Средняя цена суток осталась на уровне прошлого года и составила 19,4 тысячи рублей.
В топ-5 популярных стран по доле бронирований вошли Турция, Япония, Китай, Белоруссия и Италия.
Интерес российских туристов к поездкам по стране остается высоким. В этом году по России путешественники планируют отправиться в более короткие поездки и выбирают варианты размещения со средней стоимостью суточного проживания в 10,5 тысяч рублей.
"Срок бронирования в отелях в среднем составляет 2,2 дня (против 2,5 дней в 2025 году)", - рассказали в сервисе.
Отмечается, что в топ-5 популярных городов России по доле бронирований вошли Санкт-Петербург, Казань, Москва, Нижний Новгород и Калининград.
