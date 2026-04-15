В Иране сообщили о восстановлении части мостов и железных дорог

ТЕГЕРАН, 15 апр - РИА Новости. Часть мостов и железных дорог Ирана уже восстановлены после ударов США и Израиля по гражданской инфраструктуре, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.
"Ущерб, который было возможно устранить в короткие сроки, был устранен… Например, атакам в последние дни нападения подверглись мосты - восстановление тех из них, которое было возможно в кратчайшие сроки, началось, как и движение поездов", - сказала Мохаджерани.
По ее словам, более долгий срок займет восстановление моста B1, так как он - один из крупнейших в регионе.
Всего в результате агрессии повреждены более ста тысяч гражданских объектов, из них примерно три четверти являются жилыми, а около четверти - коммерческими.
"Квартиры ряда граждан непригодны для жизни, людей поселили в центрах размещения. Некоторые квартиры нуждаются в ремонте и в настоящий момент ремонтируются. Некоторым людям необходимо предоставить кредиты", - рассказала представитель правительства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
