Рейтинг@Mail.ru
В Иране сообщили о восстановлении части мостов и железных дорог - РИА Новости, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:27 15.04.2026
В Иране сообщили о восстановлении части мостов и железных дорог

Мохаджерани: часть мостов и железных дорог Ирана восстановлена

© AP Photo / Vahid SalemiИран
Иран - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 15 апр - РИА Новости. Часть мостов и железных дорог Ирана уже восстановлены после ударов США и Израиля по гражданской инфраструктуре, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.
"Ущерб, который было возможно устранить в короткие сроки, был устранен… Например, атакам в последние дни нападения подверглись мосты - восстановление тех из них, которое было возможно в кратчайшие сроки, началось, как и движение поездов", - сказала Мохаджерани.
По ее словам, более долгий срок займет восстановление моста B1, так как он - один из крупнейших в регионе.
Всего в результате агрессии повреждены более ста тысяч гражданских объектов, из них примерно три четверти являются жилыми, а около четверти - коммерческими.
"Квартиры ряда граждан непригодны для жизни, людей поселили в центрах размещения. Некоторые квартиры нуждаются в ремонте и в настоящий момент ремонтируются. Некоторым людям необходимо предоставить кредиты", - рассказала представитель правительства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреСШАИранИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала