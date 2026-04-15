Рейтинг@Mail.ru
"Полный разгром": Грищук предсказал победителя матча за шахматную корону - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 15.04.2026
"Полный разгром": Грищук предсказал победителя матча за шахматную корону

Грищук: надеюсь, Синдаров разгромит Гукеша в матче за звание чемпиона мира

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОткрытие шахматного турнира
Открытие шахматного турнира - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный победитель Всемирных шахматных олимпиад россиянин Александр Грищук заявил РИА Новости, что ожидает разгромной победы выигравшего турнир претендентов узбекистанца Жавохира Синдарова над действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу в предстоящем титульном матче.
Синдаров во вторник за тур до окончания соревнований стал победителем турнира претендентов, проходящего на Кипре, и получил право на титульный поединок. Встреча за звание чемпиона мира пройдет в конце нынешнего года.
«
"Я надеюсь на полный разгром Гукеша в титульном матче. Мне кажется, что Синдаров сейчас на голову сильнее своего индийского оппонента. Если даже не на две. Гукеш в последнее время, мягко говоря, не блещет", - сказал Грищук.
Индиец стал чемпионом мира в 2024 году, нанеся поражение обладателю титула китайцу Дин Лижэню.
СпортАлександр ГрищукГукеш ДоммараджуДин ЛижэньМеждународная федерация шахмат (FIDE)Шахматы
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Е. Остапенко
    М. Андреева
    724
    566
  • Баскетбол
    Завершен
    Самара
    Уралмаш
    74
    99
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Металлург Мг
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Динамо Минск
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аль-Наср
    Аль-Иттифак
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Е. Лис
    Э. Свитолина
    10
    66
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Спортинг
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Реал Мадрид
    4
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала