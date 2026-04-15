"Полный разгром": Грищук предсказал победителя матча за шахматную корону

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный победитель Всемирных шахматных олимпиад россиянин Александр Грищук заявил РИА Новости, что ожидает разгромной победы выигравшего турнир претендентов узбекистанца Жавохира Синдарова над действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу в предстоящем титульном матче.
Синдаров во вторник за тур до окончания соревнований стал победителем турнира претендентов, проходящего на Кипре, и получил право на титульный поединок. Встреча за звание чемпиона мира пройдет в конце нынешнего года.
«
"Я надеюсь на полный разгром Гукеша в титульном матче. Мне кажется, что Синдаров сейчас на голову сильнее своего индийского оппонента. Если даже не на две. Гукеш в последнее время, мягко говоря, не блещет", - сказал Грищук.
Индиец стал чемпионом мира в 2024 году, нанеся поражение обладателю титула китайцу Дин Лижэню.