Чепалова: норвежцы сделали все, чтобы лыжи было неинтересно смотреть

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, в беседе с РИА Новости отметила, что смотреть лыжные гонки без участия россиян стало неинтересно.