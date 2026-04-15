Чепалова: норвежцы сделали все, чтобы лыжи было неинтересно смотреть

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, в беседе с РИА Новости отметила, что смотреть лыжные гонки без участия россиян стало неинтересно.
В лыжных гонках Россию на Олимпиаде 2026 года представляли Савелий Коростелев и Дарья Непряева, спортсмены остались без медалей.
"Раньше как было интересно смотреть. Много стран было в топе - Россия, Италия, Германия, другие. А сейчас одни норвежцы. Но они ведь тоже молодцы, они сделали все, чтобы их спортсмены были в топе. Просто всех подчистили, всех убрали, все сделали для спортсменов (улыбается). Я не смотрю эти гонки. Включаю только тогда, когда бегут Савелий Коростелев или Дарья Непряева. Какой смысл мне смотреть на норвежцев или шведов? В ленте новостей посмотрю. Я не хочу деньги им платить за то, что я включу там что-то", - отметила Чепалова.