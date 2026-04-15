Генпрокурор сообщил о росте числа детей, причастных к терроризму

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Общее число несовершеннолетних, причастных к терроризму и экстремизму, возросло вдвое за 2025 год, в большинстве случаев их вербовка проводилась дистанционно через интернет, сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.