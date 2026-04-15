Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан во время заседания в Совете Федерации

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан во время заседания в Совете Федерации

Генпрокурор рассказал о росте числа терактов в России в 2025 году

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Число терактов в 2025 году увеличилось вдвое во многом за счет беспилотных и артиллерийских атак, сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.

Выступая в Совете Федерации с докладом о состоянии законности и правопорядка в России и о проделанной работе по их укреплению за 2025 год, Гуцан подчеркнул, что нарастающая агрессия против России стала первопричиной роста террористических и экстремистских преступлений.

"Число терактов увеличилось вдвое главным образом за счет беспилотных и артиллерийских атак. В этих условиях по требованиям прокуроров владельцами предприятий промышленности, энергетики, транспорта укреплен их периметр, закуплены доступные средства защиты, радиоэлектронной борьбы и другие", - сказал он.

Генпрокурор заявил, что с учетом продолжающихся беспилотных атак, причиняющих значительный ущерб, принятые меры на сегодня недостаточны.

Как уточнил Гуцан, в связи с ростом экстремистских проявлений, совершенных в большинстве случаев с использованием интернета, в 2025 году по требованиям Генпрокуратуры Роскомнадзор закрыт доступ к 62 тысячам интернет-страниц.

Он отметил, что неприкрытая антироссийская позиция и попытки расшатать политическую ситуацию в стране стали причиной признания нежелательными 112 иностранных и международных организаций.