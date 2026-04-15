Генпрокурор рассказал о росте числа терактов в России в 2025 году
10:40 15.04.2026 (обновлено: 12:07 15.04.2026)
Генпрокурор Гуцан: число терактов в 2025 году удвоилось за счет беспилотных атак

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан во время заседания в Совете Федерации
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Число терактов в 2025 году увеличилось вдвое во многом за счет беспилотных и артиллерийских атак, сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.
Выступая в Совете Федерации с докладом о состоянии законности и правопорядка в России и о проделанной работе по их укреплению за 2025 год, Гуцан подчеркнул, что нарастающая агрессия против России стала первопричиной роста террористических и экстремистских преступлений.
"Число терактов увеличилось вдвое главным образом за счет беспилотных и артиллерийских атак. В этих условиях по требованиям прокуроров владельцами предприятий промышленности, энергетики, транспорта укреплен их периметр, закуплены доступные средства защиты, радиоэлектронной борьбы и другие", - сказал он.
Генпрокурор заявил, что с учетом продолжающихся беспилотных атак, причиняющих значительный ущерб, принятые меры на сегодня недостаточны.
Как уточнил Гуцан, в связи с ростом экстремистских проявлений, совершенных в большинстве случаев с использованием интернета, в 2025 году по требованиям Генпрокуратуры Роскомнадзор закрыт доступ к 62 тысячам интернет-страниц.
Он отметил, что неприкрытая антироссийская позиция и попытки расшатать политическую ситуацию в стране стали причиной признания нежелательными 112 иностранных и международных организаций.
"На сегодняшний день в соответствующий реестр внесено 346 юридических лиц с таким статусом. Их деятельность, помимо прочего, направлена на культивирование деструктивной идеологии среди молодого поколения", - отметил Гуцан.
РоссияАлександр ГуцанСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Происшествия
 
 
