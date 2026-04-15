Генпрокурор призвал запретить коррупционерам поступление на госслужбу

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Генпрокурор Александр Гуцан предложил запретить повторно принимать на госслужбу чиновников, уволенных по коррупционным делам.
"Казалось бы, такая запись должна стать для коррупционеров черной меткой, <...> однако соответствующего запрета в законодательстве нет. Этот пробел нужно устранить", — сказал он, выступая с докладом "О состоянии законности и правопорядка в России в 2025 году" в Совфеде.
В частности, прокуроры пресекали попытки чиновников избежать наказания и уйти по собственному желанию. В итоге суд изменил формулировки увольнения на утрату доверия для 300 человек. Число освобожденных от должности по этой причине выросло на треть и достигло почти тысячи, отметил Гуцан.
Всего же удалось пресечь около 150 тысяч нарушений. К разным видам ответственности привлекли 70 тысяч человек, возбуждено 3700 уголовных дел, добавил он.
В начале марта председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что в прошлом году 617 человек, обвиняемых в коррупции, обладали особым правовым статусом. Среди них 308 депутатов и глав муниципалитетов, 20 парламентариев в регионах, 58 руководителей органов предварительного расследования, 13 работников прокуратуры.