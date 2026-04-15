Гарт переизбрали на пост президента Федерации санного спорта России

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Олег Богатов. Наталия Гарт переизбрана на пост президента Федерации санного спорта России (ФССР), сообщил РИА Новости исполнительный директор организации Станислав Тюрин.
Отчетно-выборная конференция ФССР проходит в среду в здании Олимпийского комитета России (ОКР). Гарт являлась единственным кандидатом.
"Наталию Сергеевну Гарт сегодня избрали президентом ФССР на новый четырехлетний срок", - сказал Тюрин.
Гарт возглавляет организацию с августа 2012 года.
