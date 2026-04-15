Форум сельской молодежи состоялся в Чувашии

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Чувашском государственном аграрном университете прошел масштабный форум сельской молодежи, сообщает пресс-служба правительства республики.

В нем участвовали представители всех муниципальных округов: студенты, молодые специалисты, врачи, учителя, работники культуры, аграрии и предприниматели. Ключевой задачей форума стала разработка предложений для народной программы "Единой России" в рамках партийного проекта "Российское село".

Более 250 участников форума обсуждали и делились идеями, которые могли бы заинтересовать молодежь в жизни, работе и развитии в сельской местности.

"Сегодня сельские территории перестают быть местом "традиционного уклада" и превращаются в высокотехнологичный экономический локомотив. Агропромышленный комплекс обеспечивает более 14% валового регионального продукта Чувашии. Мы стабильно удерживаем лидерство в ПФО по ключевым направлениям, фактически гарантируя продовольственную безопасность не только республики, но и всей страны. Чтобы сохранить этот темп, нам критически важен приток молодых профессионалов", — написал глава республики Олег Николаев в мессенджере Мах.

Он отметил, что жить и работать на земле сегодня выбирает каждый третий житель Чувашии (35,1%).

"Наша молодежь мыслит прагматично и смело. Ключевые запросы сегодня — это внедрение цифровых инноваций в АПК, развитие льготных программ для молодых семей, создание культурно-образовательных пространств городского уровня", — добавил Николаев.

В рамках форума были организованы тематические круглые столы: "Здоровое село", "Бизнес на селе", "Кадры для села", "Комфортно на селе", "Сельский спорт" и "Защита животного мира". Участники форума под руководством модераторов формировали новые векторы развития сельских территорий.

На площадке "Бизнес на селе" выпускник региональной программы "Время СВОих" Егор Моисеев представил бизнес-проект "Дело ферма". Он предложил использовать бесплатное тепло от серверов для обогрева теплиц и жилья. Также были озвучены идеи по стимулированию стартапов, поддержке фермерских хозяйств и развитию кооперации.

Участники круглого стола "Сельский спорт" предложили несколько идей для развития спорта на селе. В частности, чтобы тренеры могли получать жилье в дополнение к программе "Земский тренер" или компенсировать транспортные расходы. Также они предложили увеличить финансирование спортивной экипировки для спортсменов, создать открытые площадки с тренажерами в каждом муниципалитете и снизить долю софинансирования для спортивных объектов в рамках инициативного бюджетирования.

"Мы видим, как много талантливых и неравнодушных молодых людей готовы строить и развивать свои малые родины. Наша задача — прислушаться к их идеям, поддержать их инициативы и учесть их предложения в новой народной программе", — отметил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Андрей Макушев, его слова приводятся на сайте ведомства.

Сформированные на форуме предложения будут еще обсуждаться на агрослете "Лучшие на селе", который пройдет в Янтиковском округе с 22 по 24 мая.