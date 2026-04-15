Рейтинг@Mail.ru
Вратарь сборной России заявил, что отказ Украины не омрачил Кубок мира - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 15.04.2026 (обновлено: 12:41 15.04.2026)
Федотов: отказ Украины играть с россиянами на Кубке мира не омрачил турнир

Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Вратарь сборной России по водному поло Петр Федотов заявил РИА Новости, что отказ национальной команды Украины играть с россиянами на Кубке мира не омрачил турнир.
Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) присудила техническое поражение со счетом 0:5 сборной Украины по водному поло за отказ играть с россиянами на Кубке мира. Команды должны были встретиться в понедельник в матче за седьмое место второго дивизиона. Федерация водного поло Украины попросила World Aquatics отменить игру, а позднее, получив отказ, приняла решение бойкотировать ее.
"Мы предполагали, что в матче против Украины может быть такой исход событий, но мы были готовы играть. Сложилось как сложилось, это не от нас зависит. Турнир это не омрачило", - сказал Федотов.
СпортУкраинаРоссия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Е. Остапенко
    М. Андреева
    724
    566
  • Баскетбол
    Завершен
    Самара
    Уралмаш
    74
    99
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Металлург Мг
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Динамо Минск
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аль-Наср
    Аль-Иттифак
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Е. Лис
    Э. Свитолина
    10
    66
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Спортинг
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Реал Мадрид
    4
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала