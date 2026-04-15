Вратарь сборной России заявил, что отказ Украины не омрачил Кубок мира

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Вратарь сборной России по водному поло Петр Федотов заявил РИА Новости, что отказ национальной команды Украины играть с россиянами на Кубке мира не омрачил турнир.
Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) присудила техническое поражение со счетом 0:5 сборной Украины по водному поло за отказ играть с россиянами на Кубке мира. Команды должны были встретиться в понедельник в матче за седьмое место второго дивизиона. Федерация водного поло Украины попросила World Aquatics отменить игру, а позднее, получив отказ, приняла решение бойкотировать ее.
"Мы предполагали, что в матче против Украины может быть такой исход событий, но мы были готовы играть. Сложилось как сложилось, это не от нас зависит. Турнир это не омрачило", - сказал Федотов.