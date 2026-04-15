ЕС призовет G7 ускорить выплаты Киеву, пишут СМИ

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Евросоюз собирается призвать страны G7 ускорить выплаты Украине в рамках кредитной программы ERA на примерно 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных активов РФ, сообщает издание Euractiv со ссылкой на чиновников.
Страны "Большой семерки" одобрили выдачу Украине этого кредита в 2024 году.
"Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис призовет министров из Японии, Британии и США ускорить выплаты в рамках ERA во время визита в Вашингтон на этой неделе", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, ЕС уже полностью выплатила свою долю, при этом страны "семерки" до сих пор не предоставили примерно 8,2 миллиарда долларов.
Euractiv уточняет, что на полях весенних встреч руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне Домбровскис встретится с министрами стран G7 в среду и четверг, а также проведет переговоры с главой минфина Украины Сергеем Марченко.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.