ЕС призовет G7 ускорить выплаты Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2026
10:00 15.04.2026
ЕС призовет G7 ускорить выплаты Киеву, пишут СМИ

Euractiv: ЕС призовет G7 ускорить выплаты Киеву кредита из доходов от активов РФ

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Евросоюз собирается призвать страны G7 ускорить выплаты Украине в рамках кредитной программы ERA на примерно 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных активов РФ, сообщает издание Euractiv со ссылкой на чиновников.
Страны "Большой семерки" одобрили выдачу Украине этого кредита в 2024 году.
"Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис призовет министров из Японии, Британии и США ускорить выплаты в рамках ERA во время визита в Вашингтон на этой неделе", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, ЕС уже полностью выплатила свою долю, при этом страны "семерки" до сих пор не предоставили примерно 8,2 миллиарда долларов.
Euractiv уточняет, что на полях весенних встреч руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне Домбровскис встретится с министрами стран G7 в среду и четверг, а также проведет переговоры с главой минфина Украины Сергеем Марченко.
После начала конфликта на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы. Основная часть замороженных активов России хранится на счетах бельгийской Euroclear - 180 миллиардов евро.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
ЭкономикаУкраинаРоссияВашингтон (штат)Валдис ДомбровскисСергей МарченкоG7ЕвросоюзМВФ
 
 
