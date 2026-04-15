ЕС призовет G7 ускорить выплаты Киеву, пишут СМИ

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Евросоюз собирается призвать страны G7 ускорить выплаты Украине в рамках кредитной программы ERA на примерно 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных активов РФ, сообщает издание Euractiv со ссылкой на чиновников.