В Дагестане вынесли приговор организатору криптопирамиды

МАХАЧКАЛА, 15 апр - РИА Новости. Суд в Махачкале приговорил уроженца Ленинграда к четырем годам лишения свободы по делу об организации финансовой пирамиды с причинением потерпевшим ущерба на сумму более 585 миллионов рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
"Ленинский районный суд города Махачкалы вынес приговор по уголовному делу в отношении уроженца города Ленинграда. Он признан виновным по части 4 статьи 159 (мошенничество) и части 2 статьи 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества)… Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.
Установлено, что в 2019-2022 годах мужчина вместе с сообщниками создал под видом крипто-проекта виртуальную финансовую пирамиду. Участники преступной группы привлекали деньги людей, обещая сверхвысокий доход от инвестирования в токен, который не имел реальной ценности. Выплаты злоумышленники производили исключительно за счет средств новых вкладчиков. В результате потерпевшим – жителям Дагестана и других регионов – причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 585 миллионов рублей.
Уголовные дела против других соучастников преступлений выделены в отдельные производства, добавили в прокуратуре региона.
В Ярославской области осудили создательницу финансовой пирамиды
