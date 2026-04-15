Директора водоканала в Дагестане отправили под домашний арест

МАХАЧКАЛА, 15 апр - РИА Новости. Домашний арест назначен директору водоканала в Карабудахкентском районе Дагестана по делу о массовом отравлении людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Махачкалы.
"Советский районный суд города Махачкалы рассмотрел ходатайство органа предварительного следствия об избрании меры пресечения в отношении директора муниципального унитарного предприятия "Карводоканал"… Суд счел возможным избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста с наложением соответствующих ограничений до 4 июня 2026 года", – рассказали в суде.