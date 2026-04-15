В Дагестане открыли движение по восстановленному железнодорожному мосту - РИА Новости, 15.04.2026
17:45 15.04.2026 (обновлено: 18:09 15.04.2026)
В Дагестане открыли движение по восстановленному железнодорожному мосту

В Дагестане открыли движение поездов по восстановленному после наводнения мосту

Ликвидация последствий наводнения в Дагестане - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Ликвидация последствий наводнения в Дагестане. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 15 апр - РИА Новости. Полностью восстановлено движение по железнодорожному мосту на перегоне Хасавюрт – Кадиюрт в Дагестане, который был разрушен во время наводнения 28 марта, сообщается в среду в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.
"Полностью восстановили сообщение по железнодорожному мосту на перегоне Хасавюрт – Кадиюрт в Дагестане. Сегодня по отремонтированному инженерному сооружению через реку Ярык-Су прошел первый грузовой состав", – говорится в сообщении.
Отмечается, что работы на объекте шли круглосуточно. Для восстановления моста использовали сборные железобетонные пролеты и металлические фермы из резерва РЖД. Монтаж вели с помощью кранов большой грузоподъемности, в том числе единственного в России 90-метрового крана.
Помимо монтажа конструкций моста, укрепили опоры сооружения, а также скорректировали русло реки Ярык-Су для восстановления его прежних гидрологических отметок, добавили в СКЖД.
ХасавюртРеспублика ДагестанСеверо-Кавказская железная дорогаНаводнение в ДагестанеРоссияРЖД
 
 
