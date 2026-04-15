В Дагестане открыли движение по восстановленному железнодорожному мосту

МАХАЧКАЛА, 15 апр - РИА Новости. Полностью восстановлено движение по железнодорожному мосту на перегоне Хасавюрт – Кадиюрт в Дагестане, который был разрушен во время наводнения 28 марта, сообщается в среду в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.
Помимо монтажа конструкций моста, укрепили опоры сооружения, а также скорректировали русло реки Ярык-Су для восстановления его прежних гидрологических отметок, добавили в СКЖД.
