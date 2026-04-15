В Дагестане не удалось эвакуировать метеоролога из-за сильного ветра

МАХАЧКАЛА, 15 апр - РИА Новости. Погодные условия не позволили эвакуировать сотрудника метеостанции "Сулак-Высокогорный" в Дагестане, так как из-за сильного ветра вертолет не смог безопасно зависнуть над площадкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.

Эвакуацию метеоролога после обильного снегопада запросил руководитель Дагестанской гидрометеорологической станции.

"Борт Ми-8 МЧС России со спасателями вылетел для эвакуации метеоролога с метеостанции "Сулак-Высокогорный". Эвакуация планировалась с помощью канатно-спускового устройства, но из-за плохих погодных условий, сильного ветра зависнуть вертолету не представилось возможным – эвакуация не удалась", – рассказали в управлении.

Эвакуацию отложили до улучшения погодных условий.