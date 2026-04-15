В Дагестане не удалось эвакуировать метеоролога из-за сильного ветра - РИА Новости, 15.04.2026
17:22 15.04.2026
В Дагестане не удалось эвакуировать метеоролога из-за сильного ветра

© РИА Новости / Николай Хижняк
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 15 апр - РИА Новости. Погодные условия не позволили эвакуировать сотрудника метеостанции "Сулак-Высокогорный" в Дагестане, так как из-за сильного ветра вертолет не смог безопасно зависнуть над площадкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.
Эвакуацию метеоролога после обильного снегопада запросил руководитель Дагестанской гидрометеорологической станции.
"Борт Ми-8 МЧС России со спасателями вылетел для эвакуации метеоролога с метеостанции "Сулак-Высокогорный". Эвакуация планировалась с помощью канатно-спускового устройства, но из-за плохих погодных условий, сильного ветра зависнуть вертолету не представилось возможным – эвакуация не удалась", – рассказали в управлении.
Эвакуацию отложили до улучшения погодных условий.
"Сулак-Высокогорный" — самая высокогорная метеостанция в России, находится на территории Цумадинского района Дагестана, на склоне горы Адалла-Шухгельмеэр.
Глава МЧС Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Глава МЧС поручил завершить оценку ущерба от стихии в Чечне и Дагестане
9 апреля, 18:51
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияЦумадинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШНаводнение в Дагестане
 
 
