В Дагестане не удалось эвакуировать метеоролога из-за сильного ветра

МАХАЧКАЛА, 15 апр - РИА Новости. Погодные условия не позволили эвакуировать сотрудника метеостанции "Сулак-Высокогорный" в Дагестане, так как из-за сильного ветра вертолет не смог безопасно зависнуть над площадкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.
Эвакуацию метеоролога после обильного снегопада запросил руководитель Дагестанской гидрометеорологической станции.
"Борт Ми-8 МЧС России со спасателями вылетел для эвакуации метеоролога с метеостанции "Сулак-Высокогорный". Эвакуация планировалась с помощью канатно-спускового устройства, но из-за плохих погодных условий, сильного ветра зависнуть вертолету не представилось возможным – эвакуация не удалась", – рассказали в управлении.
Эвакуацию отложили до улучшения погодных условий.
"Сулак-Высокогорный" — самая высокогорная метеостанция в России, находится на территории Цумадинского района Дагестана, на склоне горы Адалла-Шухгельмеэр.