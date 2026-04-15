В Дагестане из-за угрозы оползня эвакуировали жильцов 11 домов

МАХАЧКАЛА, 15 апр - РИА Новости. Жильцы 11 частных домов эвакуированы в селе Хулесма Лакского района Дагестана из-за угрозы схода оползня, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.

"От диспетчера ЕДДС Лакского района поступила информация о том, что в результате переувлажнения почвы в населенном пункте Хулесма Лакского района имеется угроза схода оползня. В зону оползневого процесса попадают 11 частных жилых домов. Проведена эвакуация жильцов данных домов", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, эвакуированные размещены у родственников.

В Telegram-канале администрации района сообщается, что в селе Хулисма произошло смещение склона, часть земляного пласта сдвинулась на метр вниз - прямо в сторону жилых домов.