В Дагестане из-за угрозы оползня эвакуировали жильцов 11 домов
00:41 15.04.2026
В Дагестане из-за угрозы оползня эвакуировали жильцов 11 домов

© Администрация МО "Хасавюртовский район"/MAX
Последствия подтопления в Дагестане. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 15 апр - РИА Новости. Жильцы 11 частных домов эвакуированы в селе Хулесма Лакского района Дагестана из-за угрозы схода оползня, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.
"От диспетчера ЕДДС Лакского района поступила информация о том, что в результате переувлажнения почвы в населенном пункте Хулесма Лакского района имеется угроза схода оползня. В зону оползневого процесса попадают 11 частных жилых домов. Проведена эвакуация жильцов данных домов", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, эвакуированные размещены у родственников.
В Telegram-канале администрации района сообщается, что в селе Хулисма произошло смещение склона, часть земляного пласта сдвинулась на метр вниз - прямо в сторону жилых домов.
"В данный момент наблюдается отрыв грунта от основной массы склона. Активного движения пока нет, но ситуация остается напряженной. Жители близлежащих домов эвакуированы", – рассказали в администрации района.
ПроисшествияЛакский районРеспублика ДагестанРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнение в Дагестане
 
 
