18:33 15.04.2026
Еще в девяти районах Дагестана ввели региональный режим ЧС из-за непогоды

© Фото : МЧС Дагестана/MAXЭвакуация жителей из подтопленного района в Дагестане
МАХАЧКАЛА, 15 апр - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен еще в девяти районах Дагестана из-за непогоды, сообщила пресс-служба главы региона.
"Указом главы Дагестана Сергея Меликова в связи с непогодой режим чрезвычайной ситуации введен в следующих муниципальных образованиях: Агульский район, Акушинский район, Дахадаевский район, Кайтагский район, Кулинский район, Магарамкентский район, Бабаюртовский район, Кумторкалинский район, Новолакский район", – говорится в сообщении.
