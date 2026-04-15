Еще в девяти районах Дагестана ввели региональный режим ЧС

МАХАЧКАЛА, 15 апр - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен еще в девяти районах Дагестана из-за непогоды, сообщила пресс-служба главы региона.
"Указом главы Дагестана Сергея Меликова в связи с непогодой режим чрезвычайной ситуации введен в следующих муниципальных образованиях: Агульский район, Акушинский район, Дахадаевский район, Кайтагский район, Кулинский район, Магарамкентский район, Бабаюртовский район, Кумторкалинский район, Новолакский район", – говорится в сообщении.