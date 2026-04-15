Число подтопленных домов в Дагестане снизилось до 129

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Число подтопленных домов в Дагестане снизилось до 129, также подтопленными остаются шесть участков автомобильных дорог, сообщили в пресс-службе МЧС России.

« "В Дагестане остаются подтопленными в 4 муниципальных образованиях в 4 населенных пунктах 129 жилых домов, 144 приусадебных участка и 6 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения в 5 муниципальных образованиях.

Кроме того, в 15 пунктах временного размещения на территории республики расположено 519 человек, в том числе 177 детей. В пунктах временного размещения психологическую помощь оказывают специалисты от МЧС России и РСЧС.