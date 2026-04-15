08:15 15.04.2026 (обновлено: 08:20 15.04.2026)
Число подтопленных домов в Дагестане снизилось до 129

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Число подтопленных домов в Дагестане снизилось до 129, также подтопленными остаются шесть участков автомобильных дорог, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«
"В Дагестане остаются подтопленными в 4 муниципальных образованиях в 4 населенных пунктах 129 жилых домов, 144 приусадебных участка и 6 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения в 5 муниципальных образованиях.
Кроме того, в 15 пунктах временного размещения на территории республики расположено 519 человек, в том числе 177 детей. В пунктах временного размещения психологическую помощь оказывают специалисты от МЧС России и РСЧС.
В ведомстве также сообщили, что проводится очистка русла реки Дарвагчай, укрепление её береговой линии и отсыпка дамбы.
Рустам во дворе своего дома - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
"Не знаем, чего ждать". С какой угрозой столкнулись жители Дагестана
14 апреля, 08:00
 
