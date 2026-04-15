"Хочет на Кубок мира, а ему нельзя": Чепалова объяснила срывы Большунова
12:28 15.04.2026 (обновлено: 12:29 15.04.2026)
"Хочет на Кубок мира, а ему нельзя": Чепалова объяснила срывы Большунова

Чепалова: Большунов психует, потому что хочет на Кубок мира

15.04.2026
Александр Большунов. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, в беседе с РИА Новости предположила, почему трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в прошедшем сезоне часто попадал в скандальные истории.
В лыжных гонках Россию на Играх 2026 года представляли Савелий Коростелев и Дарья Непряева, оба остались без медалей.
"Конечно, он смог бы побороться с Клебо на Олимпиаде. Он трудяга. А то, что Саша попадал в конфликтные истории во время сезона в России, так это он так психует. Понятно, что хочет бегать на Кубке мира, но на сегодняшний день ему нельзя. Историю невозможно переписать, все расписано, кому, сколько и когда. Безусловно, семья тут может помочь и повлиять. Знаете, есть такие моменты, когда воспитываешь ребенка и говоришь ему, что он самый лучший. Сама вижу это на секциях, как родители мотивируют таким образом детей. А ведь ребенок тебе ничего не должен на самом деле. И вот они это внедряют в их головы, возносят их, а потом начинаются истерики. Почему не получилось? Начинается поиск виновных, и почему-то зачастую получается, что человек сам виноват. Как воспитываешь ребенка, так он и будет дальше реагировать на какие-то события", - отметила Чепалова.
Полностью интервью с Чепаловой читайте в среду на сайте РИА Новости.
