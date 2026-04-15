"Без России это недоОлимпиада": Чепалова — о Клебо, FIS и диванных критиках

Юлия Чепалова - одна из самых ярких лыжниц в истории России. Она влюбила в себя огромное количество людей в стране к конце 90-х и начале 2000-х, став настоящим символом вида спорта. РИА Новости Спорт поговорил с трехкратной олимпийской чемпионкой в Ханты-Мансийске на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, о карьере, нынешнем состоянии мировых лыж, Александре Большунове и допуске российских спортсменов.

"Лыжи в России развиваются за счет энтузиастов"

- Юлия Анатольевна, чем вы сейчас занимаетесь?

- Я сейчас являюсь руководителем федерации лыжных гонок Республики Марий Эл. Плюс у меня есть еще благотворительный проект. Помимо этого, активно езжу по регионам.

- Какие впечатления от этих поездок? Что видите там?

- Регионы бывают разными. Когда стала руководителем федерации в Марий Эл, там непростая ситуация с лыжными гонками. Хотя сама Республика развивается хорошо, имеет средства. На Сахалине , куда я ездила, также есть возможности. Я стараюсь заниматься тем, чтобы развитие лыж на таком уровне позволяло чувствовать себя комфортно.

- Сейчас ситуация лучше, чем была, когда вы сами бегали?

- Безусловно, все строится потихоньку и выходит на более цивилизованный уровень. Регионы стараются и пытаются что-то сделать, но не всегда получается. У нас в России все держится на меценатах и энтузиастах, а я стараюсь что-то выудить из бюджетных средств, раз уж есть такая возможность. Пытаюсь добиться финансирования.

- Получается?

- В целом да. Вообще я вижу, как много детей, юношей сейчас занимаются лыжными гонками. Бывает, что по тысячи человек принимают участие в гонках, они же где-то тренируются.

- То есть, вид спорта все-таки развивается?

- За счет энтузиастов-тренеров, за счет родителей. Бюджет, конечно, выдается, но на костяк команды. А на остальных? Опять же можно сказать про Марий Эл. там же выдают только на группу, а вид спорта же потерял статус базового. Так что финансирования уже такого не будет, всем не дать средств, так что надо добиться максимального выхлопа при минимуме затрат.

"Норвежцы всех убрали. И что?"

- Ситуация в целом в мировых лыжах не идеальная. Недавно норвежский чемпион Мартин Сундбю признался, что вид спорта умирает. В том числе из-за доминирования одной страны, но назвал также еще ряд факторов, в том числе финансирование. Согласны с ним?

- На сто процентов. Раньше как было интересно смотреть. Много стран были в топе - Россия, Италия Германия , другие. А сейчас одни норвежцы. Но они ведь тоже молодцы, они сделали все, чтобы их спортсмены были в топе. Просто всех подчистили, всех убрали, все сделали для спортсменов (улыбается).

- А теперь никто не хочет смотреть за их бесконечным доминированием.

- И правильно. Я вот лично не смотрю эти гонки. Включаю только тогда, когда бегут Савелий Коростелев или Дарья Непряева . А так я даже не собираюсь. Какой смысл мне смотреть на норвежцев или шведов? В ленте новостей посмотрю и буду знать. Я не за то, чтобы деньги им платить за то, что я включу что-то.

- Тот же Сундбю вспоминал гонки начала 2010-х, когда можно было назвать более 10 претендентов на победу из разных стран.

- Все так, а сейчас интереса нет. Они должны говорить своим функционерам.

- Самое простое решение - допустить Россию?

- Если допустят наших, все остальные подтянутся. Потому что будет азарт и мечта обогнать российского спортсмена. Норвежцы уже настолько намозолили всем глаза, что стало неинтересно. Никто не подвергает сомнению то, что они быстро бегают. Но дело то не в этом.

"Сидит кто-то на диване и думает, как отстранить русских"

- Клебо зато успел собрать все возможные медали. Вы считаете его достижения легитимными в условиях отсутствия российских лыжников?

- Россия - топовая страна в лыжах. Когда ее нет на Олимпийских играх, это уже недоОлимпиада. Все века россияне были на Играх и вдруг перестали допускаться. Клебо, конечно, молодец, что выиграл. Он трудяга, но это совершенно не то без здоровой конкуренции. Где-то один француз или итальянец вклинится, а наших нет. Откуда взяться конкуренции? У нас спортсмены очень сильные помимо Савелия. Выпусти любого, и он как собака всех закусает.

- Есть ли у FIS сейчас причины не допускать наших, учитывая весь контекст происходящего в мире?

- Сидит кто-то там на диване и придумал, что надо отстранить, ай-ай-ай. А причем тут спорт вообще? Вы хотите политизировать? Так идите к Владимиру Владимировичу Путину напрямую. Мы всю жизнь отдаем спорту, грубо говоря, как на войне. Только там несколько лет, а мы десятилетиями занимаемся спортом. Нас пытаются наказать как ребенка. И кому лучше сделали? Те же магазины зарубежные ушли из России. Они кому лучше сделали? Только нам. У нас производство свое наладилось, теперь мы сами зашевелили булками и может сами производить товары. Мы и раньше умели это делать, это Запад нас распустил своими магазинами. А сейчас попробуй вернуться, так что они сами хуже себе сделали.

- В спорте чуть сложнее, потому что необходимо все-таки сравнивать себя с другими странами. Тем же Коростелеву и Непряевой пришлось непросто в первых гонках после длительной изоляции.

- Их мне вообще очень жалко, потому что они попали под танки. Не было ни опыта, ни сервиса полноценного. Ребята даже не осознали груз ответственности сразу, хотя он был настолько велик, что выдержать было сложно. Вся Россия, весь мир на них пристально смотрел. От них постоянно чего-то требовали диванные критики, возмущались, почему Савелий не на пьедестале. Так проблем нет, иди сам и покажи с дивана, как надо. Я свои лыжи тебе отдам. Иди попробуй, а сзади будет миллион человек тебе в спину говорить, а почему ты не первый. Я вообще удивляюсь, как Даша с Савелием это выдержали. Когда в 2006 году я приехала на Олимпиаду, на меня все сделали ставку. А с чего вы взяли, что Чепалова опять всех победит? У нас целая команда приехала так то. И вот начали давить и в итоге сломали меня в один прекрасный момент. А каково им было? Им в какой-то степени повезло, что так быстро допустили. Не успели толком испугаться.

- Критики от российских болельщиков действительно было немало.

- Им надо было просто сказать, что давайте поменяемся местами. Критики меня всегда удивляют. Есть полезная критика, а есть несуразная. Представляете, отправили двух детей без тренера, карабкайтесь как хотите. Это как голого ребенка выставить на улицу. Поэтому я их очень уважаю, они отважно сражались. Савелию чуть больше повезло, теперь его диванные критики меньше будут оскорблять. Думаю, что в скором будущем вся сборная России поедет на Кубок мира и станет легче. Наоборот, надо поддерживать друг друга в такой ситуации.

- При этом у кого-то из российских лыжников могли возникнуть вопрос, почему им дали, а мне нет.

- Вопрос был в том, кто состоит в ЦСКА или “Динамо”. С другой стороны, а почему они вообще должны были отказываться от них? Век спортивный не такой длинный. После окончания карьеры у них будет хорошая пенсия, выслуга. Им по головке бы не погладили в случае отказа. Правильно сделали те, кто не стал отказываться от ЦСКА и “Динамо”. Мне некоторые заявляли, что Чепаловой легко говорить, потому что она сама уже везде поездила и все выиграла. Так времена сейчас такие, надо приспосабливаться. Вместо того, чтобы критиковать, идти в FIS и вправьте им мозги, чтобы они ерундой не занимались.

"Я бы не отказалась от ЦСКА или "Динамо" ради Олимпиады"

- Если бы такая ситуация произошла в ваше время, вы бы отказались от ЦСКА или “Динамо” ради выступлений на Кубке мира и Олимпиаде?

- Нет. Я смотрю в будущее, мне жить дальше. Кто мне потом все это будет оплачивать? А вдруг я бы не выиграла? Меня бы еще пинками запинали и камнями бы закидали. Так рисковать не стоит. А то, что бежали под нейтральным флагом, это не так критично. Некоторые и раньше бегали под ним и ничего, стали олимпийскими чемпионами. Конечно, всегда есть большая гордость, когда играет гимн, развевается флаг. Но сумма не меняется от того, в каком статусе ты выступаешь, ты все равно можешь войти в историю.

- Как считаете, Большунов способен был побороться с Клебо на Олимпиаде в Милане?

- Конечно, смог бы. Он трудяга.

- А то у него пошли уже какие-то конфликты, скандалы на внутрироссийских стартах.

- Он психует. Понятно, что хочет бегать на Кубке мира, но на сегодняшний день ему нельзя. Историю невозможно переписать, все расписано, кому, сколько и когда.

- Способна ли семья в такие моменты повлиять на человека?

- Безусловно. Знаете, есть такие моменты, когда воспитываешь ребенка и говоришь ему, что он самый лучший. Сама вижу это на секциях, как родители мотивируют таким образом детей. А ведь ребенок тебе ничего не должен на самом деле. И вот они это внедряют в их головы, возносят их, а потом начинаются истерики. Почему не получилось? Начинается поиск виновных и почему-то зачастую получается, что человек сам виноват. Как воспитываешь ребенка, так он и будет дальше реагировать на какие-то события.

- Вы бы сами могли находить мотивацию, чтобы четыре года выступать исключительно без международных стартов? Светлана Слепцова призналась, что быстро бы закончила.

- Не думаю, что она закончила бы. У спортсмена есть промежуток времени, когда он может бегать. Я бы и сама бегала дальше. Критики скажут опять, что мне хорошо, я свое уже отбегала. Но это не так, я переживаю за ребят, у меня у старшей дочери, возможно, было бы больше мотивации при наличии возможности выступать на Олимпиаде. Вы думаете, она ко мне не приходит с этим вопросом? Я всю жизнь нахожусь в спорте и хочу, чтобы мои дети пошли по этому пути. Сколько раз я бросала все во время карьеры! Раз 50 мне все надоедало и терялась мотивация. Просто об этом не говорили и не афишировали. Бывало, что ищешь мотивацию, чтобы просто пойти на тренировку. А в конце сезона вообще левой пяткой перекрестился и куда-нибудь уехал подальше.

- Разные иностранные спортсмены на протяжении нескольких лет были сильно против приезда россиян. Но когда допустили Коростелева и Непряеву, многие их тепло приветствовали. Так будет и со всеми остальными?