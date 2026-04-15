Чепалова заявила, что Россию пытались наказать как ребенка в спорте

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, в беседе с РИА Новости заявила, что санкции к российскому спорту не сработали так, как планировали их авторы.
"Сидел кто-то там на диване и придумал, что надо отстранить, ай-ай-ай. А при чем тут спорт вообще? Вы хотите политизировать? Так идите к Владимиру Владимировичу Путину напрямую. Мы всю жизнь отдаем спорту, грубо говоря, как на войне. Только там несколько лет, а мы десятилетиями занимаемся спортом. Нас пытаются наказать как ребенка. И кому лучше сделали? Те же магазины зарубежные ушли из России. Они кому лучше сделали? Только нам. У нас производство свое наладилось, теперь мы сами зашевелили булками и можем сами производить товары. Мы и раньше умели это делать, это Запад нас распустил своими магазинами. А сейчас попробуй вернуться, так что они сами хуже себе сделали", - отметила Чепалова.
Международный олимпийский комитет (МОК) 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях, а взрослых атлетов допускать до турниров в индивидуальном нейтральном статусе.