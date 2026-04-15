Рейтинг@Mail.ru
Чепалова заявила, что Россию пытались наказать как ребенка в спорте
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 15.04.2026 (обновлено: 17:00 15.04.2026)
Чепалова заявила, что Россию пытались наказать как ребенка в спорте

© Фото : Соцсети Юлии ЧепаловойЮлия Чепалова
Юлия Чепалова - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© Фото : Соцсети Юлии Чепаловой
Юлия Чепалова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, в беседе с РИА Новости заявила, что санкции к российскому спорту не сработали так, как планировали их авторы.
"Сидел кто-то там на диване и придумал, что надо отстранить, ай-ай-ай. А при чем тут спорт вообще? Вы хотите политизировать? Так идите к Владимиру Владимировичу Путину напрямую. Мы всю жизнь отдаем спорту, грубо говоря, как на войне. Только там несколько лет, а мы десятилетиями занимаемся спортом. Нас пытаются наказать как ребенка. И кому лучше сделали? Те же магазины зарубежные ушли из России. Они кому лучше сделали? Только нам. У нас производство свое наладилось, теперь мы сами зашевелили булками и можем сами производить товары. Мы и раньше умели это делать, это Запад нас распустил своими магазинами. А сейчас попробуй вернуться, так что они сами хуже себе сделали", - отметила Чепалова.
Международный олимпийский комитет (МОК) 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях, а взрослых атлетов допускать до турниров в индивидуальном нейтральном статусе.
Вчера, 15:26
 
РоссияЮлия ЧепаловаМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Е. Остапенко
    М. Андреева
    724
    566
  • Баскетбол
    Завершен
    Самара
    Уралмаш
    74
    99
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Металлург Мг
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Динамо Минск
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аль-Наср
    Аль-Иттифак
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Е. Лис
    Э. Свитолина
    10
    66
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Спортинг
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Реал Мадрид
    4
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала