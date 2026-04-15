Легенда ЦСКА спрогнозировал отставку Челестини

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин считает, что провальная игра армейцев в весенней части чемпионата России может привести к увольнению главного тренера Фабио Челестини.
ЦСКА перед зимней паузой занимал четвертое место, отставая на четыре балла от лидирующего "Краснодара". В шести матчах после возобновления первенства страны армейцы одержали две победы и с 42 очками идут пятыми, на первом месте по-прежнему находится "Краснодар" (53). В воскресенье москвичи дома уступили "Сочи" (0:1), замыкающему турнирную таблицу.
"Не знаю, близка ли отставка Челестини. Но если будет такая игра, как с "Сочи", то, наверное, будет поставлен вопрос. Мы же видели, как команда играла осенью, даже находилась на первом месте. А весну ЦСКА просто проваливает. Возникает вопрос: какой Челестини настоящий? Возможно, осенью команда играла на легкости и на эмоциях, но сейчас она вообще не бежит и физически не готова. Я не понимаю, что с ней случилось. На Зимнем кубке команда ведь бежала, прессинговала и играла. Все специалисты отмечали, что она будет бороться за чемпионство. Но начался весенний отрезок, и какое тут чемпионство, с такой игрой за шестерку бы зацепиться", - сказал Масалитин РИА Новости.
"Непонятно, что случилось, почему команда не готова и практически вся сейчас мертвая. Куда делся Кисляк, он ярко смотрелся осенью, а сейчас от него мало что осталось. Куда делся Обляков, что случилось с Алвесом, который осенью просто блистал? Он, что, не может на 15-20 минут выйти? У тебя на поле был Мойзес, который мог за счет своей энергии и слова рявкнуть на кого-то. А ты с ним поругался, и на пользу это никому не пошло. Команда деградировала, как и игроки", - добавил собеседник агентства.
