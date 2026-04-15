Легенда ЦСКА спрогнозировал отставку Челестини

"Не знаю, близка ли отставка Челестини. Но если будет такая игра, как с "Сочи", то, наверное, будет поставлен вопрос. Мы же видели, как команда играла осенью, даже находилась на первом месте. А весну ЦСКА просто проваливает. Возникает вопрос: какой Челестини настоящий? Возможно, осенью команда играла на легкости и на эмоциях, но сейчас она вообще не бежит и физически не готова. Я не понимаю, что с ней случилось. На Зимнем кубке команда ведь бежала, прессинговала и играла. Все специалисты отмечали, что она будет бороться за чемпионство. Но начался весенний отрезок, и какое тут чемпионство, с такой игрой за шестерку бы зацепиться", - сказал Масалитин РИА Новости.