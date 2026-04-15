Путин примет участие в саммите БРИКС в Индии, заявил Песков

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в любом случае примет участие в предстоящем саммите БРИКС в Индии, сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
"Я надеюсь на это", - сказал Песков в интервью телеканалу India Today, отвечая на вопрос, ожидается ли приезд Путина на саммит БРИКС в Индии.
По словам пресс-секретаря, российский лидер "в любом случае примет личное участие" в саммите.
