14:53 15.04.2026
Глава Самарской области опроверг сообщения об атаке БПЛА на завод

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев опроверг данные из соцсетей об атаке БПЛА на один из заводов региона, объяснив, что произошел пожар в одном из помещений промышленного предприятия, огонь потушили.
"В социальных сетях распространяется информация о прилете БПЛА на один из заводов Самарской области. Информация не соответствует действительности. На территории промышленного предприятия произошло возгорание в одном из помещений. В настоящее время силами пожарных оно ликвидировано", - написал Федорищев в своем канале на платформе Max.
В результате пожара погибших и пострадавших нет. На работу предприятия происшествие не повлияло, оно работает в штатном режиме.
