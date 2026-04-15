Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 15.04.2026 (обновлено: 21:09 15.04.2026)
Над Ленинградской областью за три месяца сбили почти 250 беспилотников

Дрозденко: над Ленинградской областью за три месяца сбили 243 вражеских дрона

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчёта зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчёта зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Почти 250 вражеских беспилотников сбито за первые 3 месяца 2026 г в небе над Ленинградской областью, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, выступая с отчетом перед депутатами областного Законодательного собрания.
«

"По итогам первого квартала 2026 года в небе над Ленинградской областью сбито 243 БПЛА враждебной страны. Беспилотники прилетали к нам с целью нанести ущерб экономике Ленинградской области, нашим предприятиям, нашим портовым мощностям", - сказал Дрозденко. Глава региона отметил, что приведенные цифры говорят о том, что "Ленобласть стала прифронтовым регионом".

Он добавил, что финансирование госпрограммы "Безопасность Ленинградской области" в 2025 году составило 5,8 миллиарда рублей (в 2022 году — 2,8 миллиарда). В 2026 году, по оценке губернатора, сумма вырастет как минимум на 50%. Общие расходы бюджета на поддержку армии, защиту неба и добровольческие подразделения превысили 24 миллиарда рублей.
По его словам, для усиления противовоздушной обороны построено шесть специальных бетонных вышек, а седьмая введена три дня назад, продолжается строительство ещё трех. Устанавливаются посты технического наблюдения, в том числе на островах Финского залива. Возводятся опорные пункты и фортификационные сооружения для пограничников. Уже действует 80 мобильных огневых групп, до 1 июня поставлена задача создать ещё 54 такие группы.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛенинградская областьФинский заливАлександр Дрозденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала