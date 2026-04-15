Над Ленинградской областью за три месяца сбили почти 250 беспилотников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Почти 250 вражеских беспилотников сбито за первые 3 месяца 2026 г в небе над Ленинградской областью, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, выступая с отчетом перед депутатами областного Законодательного собрания.

"По итогам первого квартала 2026 года в небе над Ленинградской областью сбито 243 БПЛА враждебной страны. Беспилотники прилетали к нам с целью нанести ущерб экономике Ленинградской области, нашим предприятиям, нашим портовым мощностям", - сказал Дрозденко . Глава региона отметил, что приведенные цифры говорят о том, что "Ленобласть стала прифронтовым регионом".

Он добавил, что финансирование госпрограммы "Безопасность Ленинградской области" в 2025 году составило 5,8 миллиарда рублей (в 2022 году — 2,8 миллиарда). В 2026 году, по оценке губернатора, сумма вырастет как минимум на 50%. Общие расходы бюджета на поддержку армии, защиту неба и добровольческие подразделения превысили 24 миллиарда рублей.