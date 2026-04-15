Беглов: новый технопарк укрепит позиции Петербурга как лидера выпуска БПЛА - РИА Новости, 15.04.2026
15:18 15.04.2026
Беглов: новый технопарк укрепит позиции Петербурга как лидера выпуска БПЛА

Беглов: технопарк ГУАП укрепит позиции Петербурга как лидера производства БПЛА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Новый технопарк в Санкт‑Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП) поможет укрепить позиции города как одного из лидеров производства БПЛА и подготовки специалистов в этой сфере, а также сократить разрыв между обучением и реальными запросами промышленности, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
По информации пресс-службы администрации губернатора, в среду в Санкт‑Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения состоялась церемония открытия технопарка ГУАП. В рамках проекта начали работу сразу пять ключевых площадок инновационного развития: Центр беспилотных транспортных систем, Центр коллективного пользования, Центр довузовской подготовки "Кванториум", Индустриальный полигон коллаборативной робототехники "ИнтуТех" и Офис технологического лидерства.
"Наука и новые технологии — один из десяти ключевых приоритетов развития Петербурга на ближайшие годы. Мы строим и проектируем Технологические долины, другие центры роста, увеличиваем затраты на инновации, поддерживаем молодых ученых. Открытие нового технопарка на базе ГУАП - важное событие в сфере инженерного образования и научно-технологического развития города. Технопарк позволит нам еще сильнее сократить разрыв между обучением и реальными запросами промышленности Петербурга, вовлечь студентов в работу над решением практических задач, ускорить доведение разработок до внедрения", - сказал губернатор.
Он особо отметил значимость направления, связанного с беспилотными системами. По словам Беглова, здесь Технопарк ГУАП поможет укрепить позиции Петербурга как одного из лидеров производства БПЛА и подготовки специалистов в этой сфере.
Центр беспилотных транспортных систем - это специализированная площадка технопарка, объединяющая передовые разработки в области робототехники и беспилотного транспорта. Центр служит интегратором между академическим сообществом и индустриальными партнёрами. Он оборудован современными станками, 3D-принтером, аппаратурой для управления и эксплуатации БПЛА.
В январе 2026 года ГУАП отметил 85-летие. За время своего существования университет стал одним из ведущих отечественных вузов в области аэрокосмического приборостроения и подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей. В настоящее время вуз последовательно развивает новую образовательную модель и направления, связанные с беспилотными системами, автоматизацией, искусственным интеллектом, обработкой данных и интеграцией высокотехнологичных решений в транспортные и городские сервисы.
