Мосгорсуд признал законным арест основателя Readovka

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест основателя издания Readovka Алексея Костылева по делу о хищении более миллиарда рублей у Минобороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Я не могу сесть за стол, правая рука у меня в мелкой моторике отказывается работать, я стараюсь не унывать как могу, но состояние здоровья упало", - добавил сам Костылев, участвовавший в заседании по видеосвязи из СИЗО.