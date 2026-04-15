Мосгорсуд признал законным арест основателя Readovka

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест основателя издания Readovka Алексея Костылева по делу о хищении более миллиарда рублей у Минобороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - решил суд.
В конце февраля Тверской суд Москвы отправил Костылева в СИЗО на два месяца, до 25 апреля. В апелляционной жалобе защита подчеркнула, что в изоляторе у Костылева ухудшилось состояние здоровья, при этом он имеет награды и положительно характеризуется. В этой связи адвокат настаивал на изменении меры пресечения на домашний арест.
"Я не могу сесть за стол, правая рука у меня в мелкой моторике отказывается работать, я стараюсь не унывать как могу, но состояние здоровья упало", - добавил сам Костылев, участвовавший в заседании по видеосвязи из СИЗО.
Как стало известно в день ареста, Костылеву вменяется хищение более 1 миллиарда рублей у Минобороны РФ на контракте по поставкам БПЛА, неисполнение обязательств по госконтрактам. Фигурант просил его не арестовывать из-за проблем со здоровьем после ДТП в 2024 году, из-за которого он две недели находился в коме. По словам источника РИА Новости, вину мужчина не признает.
Основатель Readovka Костылев покинул издание, о чем сообщили в холдинге летом 2025 года.