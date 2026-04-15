Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 15.04.2026 (обновлено: 17:17 15.04.2026)
Мосгорсуд признал законным арест основателя Readovka

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОснователь издания Readovka Костылев
Основатель издания Readovka Костылев - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Основатель издания Readovka Костылев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест основателя издания Readovka Алексея Костылева по делу о хищении более миллиарда рублей у Минобороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - решил суд.
В конце февраля Тверской суд Москвы отправил Костылева в СИЗО на два месяца, до 25 апреля. В апелляционной жалобе защита подчеркнула, что в изоляторе у Костылева ухудшилось состояние здоровья, при этом он имеет награды и положительно характеризуется. В этой связи адвокат настаивал на изменении меры пресечения на домашний арест.
"Я не могу сесть за стол, правая рука у меня в мелкой моторике отказывается работать, я стараюсь не унывать как могу, но состояние здоровья упало", - добавил сам Костылев, участвовавший в заседании по видеосвязи из СИЗО.
Как стало известно в день ареста, Костылеву вменяется хищение более 1 миллиарда рублей у Минобороны РФ на контракте по поставкам БПЛА, неисполнение обязательств по госконтрактам. Фигурант просил его не арестовывать из-за проблем со здоровьем после ДТП в 2024 году, из-за которого он две недели находился в коме. По словам источника РИА Новости, вину мужчина не признает.
Основатель Readovka Костылев покинул издание, о чем сообщили в холдинге летом 2025 года.
Московский городской судReadovkaПроисшествияМоскваАлексей КостылевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала