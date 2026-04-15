Андреева привела в восторг публику в Штутгарте своей шуткой - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
Теннис
 
23:12 15.04.2026 (обновлено: 23:13 15.04.2026)
Андреева привела в восторг публику в Штутгарте своей шуткой

Андреева заявила, что сядет в Porsche в Штутгарте независимо от наличия прав

© Фото : Социальные сети Мирры Андреевой
Мирра Андреева
© Фото : Социальные сети Мирры Андреевой
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева после выхода во второй круг теннисного турнира в Штутгарте в шутку сказала, что прокатится на трофейном автомобиле Porsche вне зависимости от наличия или отсутствия у нее водительских прав.
Андреева в среду обыграла Елену Остапенко из Латвии на турнире в Штутгарте, победительница которого становится обладательницей автомобиля Porsche. 18-летняя россиянка решила не рассказывать журналистам, есть ли у нее водительские права.
"Отвечу так. Я не скажу, но, думаю, интернет и так уже знает ответ. Если я сумею пройти турнир до конца и выиграю его, я возьму эту машину и выеду на ней прямо на корт. Мне все равно, есть у меня права или нет. Если у меня будет шанс сесть в одну из этих машин и выехать на корт, я это сделаю. Неважно как", - сказала Андреева, приведя в восторг немецкую публику.
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Рублев вышел во второй круг турнира в Барселоне
14 апреля, 20:57
 
  • Теннис
    Завершен
    Е. Остапенко
    М. Андреева
    724
    566
  • Баскетбол
    Завершен
    Самара
    Уралмаш
    74
    99
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Металлург Мг
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Динамо Минск
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аль-Наср
    Аль-Иттифак
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Е. Лис
    Э. Свитолина
    10
    66
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Спортинг
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Реал Мадрид
    4
    3
