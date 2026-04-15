Андреева привела в восторг публику в Штутгарте своей шуткой

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева после выхода во второй круг теннисного турнира в Штутгарте в шутку сказала, что прокатится на трофейном автомобиле Porsche вне зависимости от наличия или отсутствия у нее водительских прав.

"Отвечу так. Я не скажу, но, думаю, интернет и так уже знает ответ. Если я сумею пройти турнир до конца и выиграю его, я возьму эту машину и выеду на ней прямо на корт. Мне все равно, есть у меня права или нет. Если у меня будет шанс сесть в одну из этих машин и выехать на корт, я это сделаю. Неважно как", - сказала Андреева, приведя в восторг немецкую публику.